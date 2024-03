Novanta missili e sessanta droni: nella notta un raid russo su vasta scala è stato scagliato contro l’Ucraina, prendendo di mira anche le centrali energetiche. In particolare i russi hanno attaccato l’impianto idroelettrico di Dnipro. E la società per l’energia atomica di Kiev lancia l’allarme: “La centrale nucleare di Zaporizhzhia è sull’orlo del blackout“. Il ministro dell’energia parla del “più grande attacco al settore energetico ucraino degli ultimi tempi”, mentre il presidente Volodymyr Zelensky fa appello agli stati occidentali: “I missili russi non hanno ritardi, così come i pacchetti di aiuti per il nostro Paese. I droni non sono indecisi come alcuni politici“.

Durante l’attacco missilistico russo la linea aerea esterna che collega la centrale di Zaporizhzhia con il sistema energetico unificato dell’Ucraina è stata disconnessa. Per questo la società Energoatom afferma che la più grande centrale nucleare d’Europa è sull’orlo del blackout: “Una situazione del genere è estremamente pericolosa e minaccia una situazione di emergenza. Se l’ultima linea di comunicazione con la rete elettrica viene interrotta, la centrale si troverà in un altro blackout”, ha dichiarato Petro Kotin, capo della società per l’energia atomica di Kiev.

“Ora il nemico sta lanciando il più grande attacco al settore energetico ucraino degli ultimi tempi”, scrive sui social il ministro dell’Energia ucraino German Galushchenko. “L’obiettivo non è solo quello di danneggiarlo, ma di provare di nuovo, come l’anno scorso, a provocare un guasto su larga scala al sistema energetico del Paese”, aggiunge: “Purtroppo, ci sono stati colpi e danni agli impianti di produzione di energia, ai sistemi di trasmissione e distribuzione in varie regioni”.

Secondo il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko – come riporta il sito Ukrainska Pravda – un missile ha anche colpito un filobus pieno di gente che attraversava la diga. Secondo Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione della regione di Zaporizhzhia, ci sarebbero dei morti e decine di feriti. Intanto il traffico attraverso la diga è stato bloccato. Il capo del dipartimento di polizia Ivan Fedorov ha dichiarato che in poche ore l’esercito russo ha sparato quasi 20 missili contro infrastrutture civili a Zaporizhzhia.

“Il mondo vede con la massima chiarezza gli obiettivi dei terroristi russi: centrali elettriche e linee di approvvigionamento energetico, una diga idroelettrica, normali edifici residenziali, persino un filobus. La Russia è in guerra contro la vita della gente comune“, ha scritto sul Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.”I missili russi non hanno ritardi, così come i pacchetti di aiuti per il nostro Paese. I droni non sono indecisi come alcuni politici. È importante capire il costo dei ritardi e delle decisioni rimandate”, incalza Zelensky rivolgendosi in particolare all’Europa che continua a chiedere “sistemi Patriot” per “proteggere Kharkiv e Zaporizhzhia”: “Abbiamo bisogno di difesa aerea per proteggere la popolazione, le infrastrutture, le case e le dighe. I nostri partner sanno esattamente cosa serve. Possono sicuramente sostenerci. Abbiamo bisogno di queste soluzioni. La vita deve essere protetta da questi non-umani di Mosca”, ha concluso il presidente ucraino.