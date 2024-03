Le nuove scarpe del presidente americano Joe Biden hanno attirato l’attenzione di molti. Si tratta infatti non di calzature normali, ma di sneaker ortopediche, sfoggiate da Biden nelle sue recenti uscite pubbliche. Lasciando da parte l’abbinamento vestito-scarpe da tennis, la scelta di calzature del presidente va ben oltre la semplice questione stilistica. Ribattezzate “Air Joe” (anche se la marca non è quella delle più note Air), quelle scarpe nere e robuste, con un prezzo che oscilla tra i 138 e i 184 euro, hanno una suola larga progettata per fornire stabilità e supporto. Insomma: per evitare che il leader democratico inciampi e rischi di cadere sugli scalini dell’Air Force One, come successo più volte nell’ultimo anno.

Secondo quanto riferito dall’azienda che le produce, sono “progettate per il massimo comfort e sostegno mentre si cammina o si fa escursionismo”. Questo tipo di calzature garantirebbe quindi maggiore stabilità al leader degli Stati Uniti a cui è stata diagnosticata una neuropatia periferica che affligge i piedi e che gli causa seri problemi di equilibrio. Il vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, ha dichiarato che Biden usa quelle scarpe soltanto per tenersi in forma: “Lo so che voi tutti non siete abituati a presidenti che si tengono in esercizio, ma non preoccupatevi: ci farete l’abitudine”.

Va specificato che Biden non indossa le sneaker ortopediche in occasioni formali, come ricevimenti o incontri alla Casa Bianca, ma soprattutto per gli spostamenti all’esterno che in passato gli hanno provocato qualche problema. Il Republican National Committee le ha usate come scusa per sottolineare ancora una volta l’età avanzata del presidente.