Attentato nella sala da concerti Crocus City Hall a Mosca: quattro o cinque persone armate sono entrate nell’edificio e hanno aperto il fuoco. Nella sparatoria sono morte decine di persone: almeno 40 secondo Novaya Gazeta e Ria Novosti, che parla anche di centinaia di feriti. Gli attentatori hanno provocato anche almeno una esplosione ed è scoppiato un incendio. Al momento nessuna ipotesi sulla matrice dell’atto terroristico. È in corso l’evacuazione dell’edificio: si parla di circa 200 persone intrappolate all’interno, mentre gli attentatori non sono ancora stati fermati. Ma al momento della sparatoria nella sala concerti potevano esserci fino a 6.200 persone perché quasi tutti i biglietti per il concerto della band ‘Picnic‘ – in programma in serata – erano andati esauriti. Inoltre, il tetto dell’edificio è in fiamme e una parte è già crollata. Sono entrate in azione le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le Unità speciali della polizia. Mentre per spegnere l’incendio sono in azione anche gli elicotteri. Più di 70 ambulanze sono state inviate sul luogo dell’emergenza per fornire assistenza alle vittime. Canali russi su Telegram hanno riferito che 4 membri del commando sono riusciti a fuggire: l’Fsb, ha comunicato poi la Tass, ha confermato che i servizi stanno effettuato “operazioni di ricerca e indagine” sull’accaduto. Nel parcheggio della Crocus City Hall, inoltre, è stata trovata un’auto imbottita di esplosivo: è quanto riporta il canale 112 di Telegram, spiegando che l’area dove si trova l’auto è stata transennata.

La dinamica dell’attacco e l’incendio

Gli attentatori hanno usato dei fucili semiautomatici. Nei video si vedono almeno 4 assalitori (ma si parla anche di un quinto attentatore) arrivare all’ingresso della sala da concerti e sparare a sangue freddo su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo poco fuori dall’ingresso, in un centro commerciale. Poi gli attentatori sono entrati nella Crocus City Hall, dove era in programma di lì a pochi minuti il concerto della band Picnic: anche nei video diffusi dall’interno della sala si vedono gli uomini armati e si possono udire gli spari tra le poltroncine dove cercavano riparo gli spettatori. In un altro video, rilanciato da Novaya Gazeta, si vedono decine di persone accalcarsi verso l’uscita dell’edificio per fuggire dall’attacco, mentre intorno si riconoscono ben visibili i cadaveri di alcune persone raggiunte dai colpi degli uomini armati. Chi era nella sala si è sdraiato sul pavimento per fuggire ai proiettili per circa 15-20 minuti, dopodiché le persone hanno cominciato a strisciare fuori: lo ha raccontato un cronista di Ria Novosti presente sul posto. L’agenzia afferma che gli uomini armati hanno anche “lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare il rogo” che si è rapidamente diffuso fino al tetto dell’edificio. L’agenzia ha diffuso l’immagine dell’incendio che illumina la notte di Mosca, mentre una densa colonna di fumo si alza nel cielo.

Il luogo dell’attentato

I servizi di emergenza russi riferiscono che l’esplosione e gli spari sono avvenuti prima dell’inizio del concerto della band rock Picnic, in programma questa sera al Crocus City Hall, che è la più grande sala da concerti della capitale russa. Si trova a Krasnogorsk, nel nordovest di Mosca. Al momento dell’attacco all’interno dell’edificio erano presenti migliaia di persone. In totale, la capacità massima della sala del Crocus è di oltre 9.500 persone, riferiscono i media russi. La sala da concerto inoltre fa parte del complesso Crocus City, che comprende anche un centro commerciale, l’area Crocus Expo e vari hotel e ristoranti.

Gli avvertimenti

Solo due settimane fa, il 7 marzo, i servizi di sicurezza russi (Fsb) avevano annunciato di aver sventato un attacco armato da parte di militanti dell’Isis in una sinagoga della capitale russa. Il giorno successivo, l’Ambasciata americana a Mosca aveva diffuso un ‘alert’ di sicurezza in cui si segnalava il rischio di attacchi terroristici nella capitale russa. E anche la Farnesina aveva ammonito i cittadini italiani presenti a Mosca, suggerendo di “continuare a evitare nelle prossime settimane ogni forma di assembramento“.

Cancellati tutti gli eventi, aeroporto blindato

Dopo la sparatoria avvenuta al Crocus City Hall, il sindaco di Mosca Sergej Semenovic Sobyanin ha cancellato tutti “gli eventi sportivi, culturali e pubblici” in programma nel weekend nella capitale. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie di Mosca.