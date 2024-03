Allarme attentati in Russia. Dopo che giovedì 7 marzo i servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno annunciato di aver sventato un attacco armato da parte di militanti dell’Isis in una sinagoga della capitale russa, la Farnesina “suggerisce di continuare a evitare nelle prossime settimane ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione a eventi culturali con grossa affluenza di pubblico”. Intanto anche dall’Ambasciata americana a Mosca è stato diffuso un ‘alert’ di sicurezza in cui si segnala il rischio di attacchi terroristici nella città per le prossime 48 ore. “L’ambasciata sta seguendo rapporti in cui si parla di estremisti con piani imminenti per colpire grandi assembramenti di persone a Mosca, inclusi concerti. Consigliamo ai cittadini americani di evitare tali occasioni nelle prossime 48 ore”, si legge in un comunicato pubblicato giovedì sera. Anche l’ambasciata britannica ha in seguito diffuso una notizia simile.

In merito all’attentato sventato, il Centro per le pubbliche relazioni (PRC) dell’Fsb ha fatto sapere all’agenzia Tass che “sul territorio della regione di Kaluga è stata repressa l’attività di una cellula dell’organizzazione terroristica internazionale Stato Islamico in Afghanistan ‘Wilayat Khorasan’, vietata in Russia, i cui membri stavano progettando di commettere un atto terroristico contro una delle istituzioni religiose ebraiche di Mosca”. “Durante ulteriori attività investigative operative, è stato stabilito che i militanti dell’organizzazione terroristica internazionale stavano preparando un attacco contro i fedeli della sinagoga utilizzando armi da fuoco”, ha aggiunto l’Fsb, “durante l’arresto, i terroristi hanno opposto resistenza armata agli ufficiali russi dell’Fsb e, di conseguenza, sono stati neutralizzati dal fuoco di risposta”. Durante le azioni investigative nel luogo di residenza dei militanti nella regione di Kaluga, sono state scoperte armi da fuoco, munizioni e componenti per la realizzazione di un ordigno esplosivo improvvisato.