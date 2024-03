Il ministero degli Esteri russo ha definito la sparatoria di questa sera al Crocus City Hall di Mosca “un sanguinoso attacco terroristico“, riporta l’agenzia russa Tass. L’intera comunità internazionale deve condannare “l’attacco terroristico”, afferma il ministero. “Se Washington ha qualche informazione sull’attacco, deve condividerla immediatamente con la Russia”, afferma poi via Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “La Russia ucciderà i leader ucraini se sono coinvolti nell’attentato a Mosca”. dice l’ex presidente e attuale il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

La presidenza ucraina di Volodymyr Zelensky ha affermato di “non avere nulla a che fare” con l’attacco terroristico di questa sera a Mosca. Anche la Legione Russa della Libertà, un gruppo di combattenti russi anti-Cremlino che effettua regolarmente incursioni armate nelle regioni di confine con la Russia, ha negato qualsiasi coinvolgimento. La direzione principale dell’Intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina afferma che l’attacco terroristico a Mosca è “una provocazione deliberata da parte del regime di Putin“. Lo ha affermato il portavoce dell’intelligence militare ucraina Andriy Yusov in un commento a Ukrainska Pravda. “Si tratta di una provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin, dalla quale la comunità internazionale aveva messo in guardia”, ha affermato. “Il tiranno del Cremlino ha iniziato la sua carriera con questo e vuole finirla con gli stessi crimini contro i suoi stessi cittadini”.

Washington esprime vicinanza alle vittime ma frena sul coinvolgimento di Kiev nell’attentato. “Gli americani a Mosca restino dove sono dopo la sparatoria in una sala da concerti”, raccomanda il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale Usa John Kirby, definendo “orribili” le immagini dell’accaduto e assicurando che “i nostri pensieri sono per le vittime. Non c’è alcun segno al momento del coinvolgimento dell’Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca”, aggiunge specificando che ” “Non incoraggiamo l’Ucraina a colpire internamente la Russia né la aiutiamo a farlo”.

“Ho parlato con il nostro incaricato d’Affari in Russia per aggiornamenti su quanto sta accadendo a Mosca. Stiamo seguendo la situazione con l’Unità di Crisi della Farnesina. Esprimo condanna verso ogni forma di terrorismo e vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime”. Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

Ho parlato con il nostro Incaricato d’Affari in Russia per aggiornamenti su quanto sta accadendo a #Mosca.

Stiamo seguendo la situazione con l‘Unità di Crisi di @ItalyMFA.

Esprimo condanna verso ogni forma di terrorismo e vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 22, 2024

“Non abbiamo segnalazioni su italiani coinvolti nell’attentato di Mosca”, ha poi aggiunto al Tg1 il ministero Tajani. “Ho parlato con il nostro incaricato d’affari a Mosca, con il consolato, e anche l’Unità di crisi è allertata. I nostri connazionali che sono iscritti all’applicazione su Viaggiaresicuri hanno ricevuto un messaggio. Stiamo seguendo minuto per minuto”.

“Le immagini del terribile attacco contro persone innocenti nel Crocus City Hall a Mosca sono orribili. Deve essere chiarito rapidamente cosa ci sia dietro. Il nostro più profondo cordoglio va alle famiglie delle vittime”. Lo scrive su X il ministero tedesco degli Esteri. Alla luce dell’accaduto il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato per domattina una seduta straordinaria del Consiglio per la sicurezza nazionale.