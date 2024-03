La tennista bielorussa Aryna Sabalenka parla per la prima volta dopo la morte di Konstantin Koltsov, dichiarando che non era più il suo fidanzato: “Non stavamo più insieme”, scrive nella sua storia su Instagram la numero 2 al mondo. Sabalenka ha rotto il silenzio dopo la tragedia che l’ha colpita nell’imminenza del debutto al Miami Open, il torneo Wta 1000 nel quale ha deciso comunque di scendere in campo. Koltsov, l’ex giocatore di hockey bielorusso, si trovava anche lui a Miami ed è morto cadendo dal balcono dell’hotel: per la polizia si tratta di un suicidio. Adesso Sabalenka chiede solo il rispetto della privacy e dei suoi sentimenti. “La morte di Konstantin è una tragedia inimmaginabile e, anche se non stavano più insieme, il mio cuore è spezzato – si legge nella storia della tennista – Per favore, rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia in questo momento difficile”.

Non è chiaro quando la relazione tra Sabalenka e Koltsov sia finita. Lei stessa non ha fornito altri dettagli al riguardo né chiarito cosa ci faceva a Miami l’ex compagno 42enne. L’averla vista in campo ad allenarsi a nemmeno 24 ore di distanza dalla tragedia aveva acceso i riflettori su di lei che, nonostante tutto, non ha rinunciato a scendere in campo contro Paula Badosa come previsto dal tabellone del torneo in Florida. I colleghi tennisti le hanno offerto il loro sostegno dopo la tragedia. La tennista bielorussa continua gli allenamenti all’Hard Rock Stadium ed è pronta a scendere in campo nella giornata di venerdì, ma non rilascerà dichiarazioni e non farà conferenze stampa post match. Gli organizzatori del torneo del Wta 1000 di Miami le hanno concesso un giorno in più di tempo prima del suo esordio.