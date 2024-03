Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Insieme a lui Pietro, Salvatore e Giuseppe, ovvero i tre figli di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina morto ieri al San Raffaele di Milano dopo l’infarto che lo ha colpito domenica prima del match Atalanta-Fiorentina (rinviata a data da destinarsi). Questa la scena che si è presentata stamattina ai tifosi viola e ai fiorentini che sono andati alla camera ardente allestita al Viola Park per dare l’estremo saluto al manager italoamericano che ha contribuito a riportare in alto la squadra del capoluogo toscano. Sin dalle 9 la gente si è messa in coda per omaggiare Barone, che proprio oggi avrebbe compiuto 58 anni. Visibilmente addolorato per la scomparsa del suo fidato braccio destro e amico, Commisso ha ricevuto personalmente le condoglianze delle persone in fila, al pari dei figli dell’ex direttore generale. Dopo la camera ardente, domani il feretro di Barone sarà portato a Pozzallo, città natale di Joe Barone, dove si svolgeranno i funerali.