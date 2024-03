“L’Italia va verso il disastro economico a causa delle sue misure, milioni di italiani faticano ad arrivare alla fine del mese e lei viene qui a fare battute sulla mia pochette. È di questo che abbiamo bisogno? Cos’è lei, un capocomico?”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera in replica all’informativa di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. “Secondo lei il problema degli italiani è la mia pochette o l’elmetto che lei si è messa in testa?”.