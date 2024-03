Le telecamere del Senato che trasmettono la diretta dell’Aula online hanno catturato il gesto del 16enne del liceo Righi di Roma, che al momento dei saluti del presidente Ignazio La Russa all sua classe ha mimato una pistola con la mano. Dalle immagini il giovane non sembra puntare direttamente verso la premier Meloni (che aveva da poco terminato le comunicazioni in vista del Consiglio europeo) ma alza la mano puntando verso l’alto, subito rimproverato dalla professoressa seduta accanto. L’insegnante prova ad abbassargli il braccio, senza successo. Subito dopo interviene anche un commesso a redarguire il ragazzo.