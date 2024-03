Ha calunniato un giornalista presentando nei suoi confronti una querela infondata. Per quest’accusa Fabrizio Bertot, ex europarlamentare di Forza Italia ora traslocato a FdI, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Torino a un anno e quattro mesi di reclusione. Bertot, già sindaco di Rivarolo Canavese, aveva denunciato il cronista giudiziario della Stampa Giuseppe Legato per un articolo a sua firma – pubblicato nel 2022 – che si riferiva a vicende emerse a margine di un’inchiesta giudiziaria sulla presenza della ‘ndrangheta nel Torinese.

La denuncia era sfociata in un fascicolo per diffamazione aperto dal sostituto procuratore Paolo Toso, che però – al termine degli accertamenti – non solo aveva archiviato la posizione di Legato per via della sostanziale correttezza del servizio, ma aveva aperto d’ufficio un procedimento per calunnia contro Bertot. Nel giudizio il giornalista si è costituito parte civile.