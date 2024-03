Il Parlamento europeo che si sposta a destra, anche sei primi tre partiti sono quelli che sostengono l’attuale maggioranza di Ursula von der Leyen. È questo lo scenario che si potrebbe verificare alle prossime elezioni europee, secondo un sondaggio di Ipsos commissionato da Euronews. Una rilevazione che in Italia consegna a Fdi il primo posto, con otto punti di vantaggi rispetto al Pd.

Come sarebbe il nuovo Europarlamento – Il sondaggio si basa su interviste fatte a 26mila cittadini europei dei 27 Paesi membri. Secondo i risultati, al voto del prossimo 9 giugno, il Partito popolare è di gran lunga il primo gruppo con 177 eurodeputati, seguito dai Socialisti Ue con 136 e con i liberali di Renew al terzo posto con 85 membri. A strettissimo giro il gruppo dei partiti definiti sovranisti, Identità e Democrazia, con 81 eurodeputati e Ecr con 76. In coda i Verdi Ue, con 55 seggi e le Sinistre Ue di The Left, con 42. Nutrito il gruppo dei non-iscritti, con 68 eurodeputati.

I risultati in Italia – Nel nostro Paese Fratelli d’Italia potrebbe arrivare a eleggere fino a 24 europarlamentari, con il 27 per cento delle preferenze. Fermo di un punto sotto quota venti percento c’è il Partito democratico di Elly Schlein, che potrebbe ottenere 17 seggi, seguito dal Movimento 5 stelle: il partito di Giuseppe Conte è proiettato al 17,4 per cento e potrebbe ottenere fino a 16 seggi, cioè poco più di cinque anni fa. Sotto il 10 percento sia Forza Italia che la Lega, entrambe all’8,2% e 7 parlamentari a testa. Entrerebbero all’Eurocamera anche i deputati dell’Alleanza Verdi Sinitra, che con il 4,1% prenderebbero due seggi. Fuori Italia viva, Azione e Più Europa.

Chi vince negli altri Paesi – Complessivamente i partiti considerati europeisti potrebbero contare sul 63% dei seggi. Guardando ai Paesi membri e facendo riferimento ai gruppi presenti al Parlamento europeo, il sondaggio sottolinea che i partiti euroscettici e le destre potrebbero vincere in sei Paesi membri. I componenti del gruppo Identità e democrazia (di cui fa parte la Lega) sono dati al primo posto in Francia, Belgio, Olanda e Austria mentre Ecr è atteso che vinca in Italia – con Fdi, appunto – e Lettonia. Una decina i Paesi in cui i partiti del Ppe (al quale aderisce Forza Italia) sono dati in testa: dalla Spagna alla Grecia fino alla Germania. I Socialisti (il gruppo del Pd) conducono nei sondaggi in 4 Paesi (Malta, Svezia, Danimarca e Lituania) mentre Renew, stando alla rilevazione, potrebbe guidare in un solo tra i 27 Stati Ue, la Repubblica Ceca. I sondaggi in Irlanda danno il gruppo The Left in testa mentre, Ungheria e Romania potrebbero essere il teatro, rispettivamente, di un testa tra non-iscritti (Fidesz) e Ppe nel primo caso, tra S&D e Ppe nel secondo.