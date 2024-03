“Cessate il fuoco”. Lo chiedono le pacifiste e i pacifisti che ieri al termine della messa delle 12 hanno provato a srotolare dei cartelli all’interno del Duomo di Milano ma sono stati bloccati dalla sicurezza. L’obiettivo era quello di comporre la scritta con un collage di lettere colorate scritte su lenzuoli, una lettera per ogni attivista. L’iniziativa era riferita alla Palestina e al conflitto in Medio Oriente fra Israele e Hamas e più in generale a tutte le guerre compresa quella dovuta all’invasione russa in Ucraina. Ma quando sono entrati in azione è intervenuto il personale di sorveglianza della Veneranda fabbrica del Duomo per convincere i manifestanti a uscire. Questi ultimi hanno affermato che quanto loro volevano esprimere “lo dice anche il Papa” e che avrebbero lasciato il Duomo se fosse stato loro consentito di lasciare, senza che fossero toccate, le lettere. Tutto si è poi risolto senza grandi problemi con l’uscita dalla cattedrale dei pacifisti evitando l’intervento delle forze dell’ordine e l’identificazione degli attivisti.