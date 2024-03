Ultimo giorno di voto in Russia: le elezioni presidenziali che rilanceranno il mandato di Vladimir Putin per i prossimi sei anni si chiudono in serata. Secondo i dati della Commissione elettorale, alle ore 9,45 di Mosca hanno votato il 61,37% degli aventi diritto. Ma oggi è anche la giornata dell’attesa protesta dell’opposizione: a mezzogiorno sono attese lunghe code ai seggi, come chiesto dalla leader dell’opposizione all’estero, Yulia Navalnaya. Una lunga coda si è formata, già prima di mezzogiorno, davanti a un seggio aperto a Erevan: nella capitale dell’Armenia si sono trasferiti molti russi scappati dal Paese subito dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. L’emittente televisiva indipendente Dozhd ha trasmesso il video con le immagini delle persone accorse all’appuntamento contro Putin.

Oltre alle proteste interne – finora il principale gesto di dissenso è stato il versamento di inchiostro verde nelle urne – il fronte realmente caldo per Mosca resta quello ucraino. Questa mattina, riferisce l’Ansa sul posto, le difese antiaeree sono entrate in azione nei pressi dell’aeroporto internazionale di Vnukovo a Mosca. Il sindaco della capitale, citato dalla Tass, ha detto che un drone è stato abbattuto nei pressi di un altro aeroporto internazionale, quello di Domodedovo. Non si registrano vittime. Mentre un altro attacco con droni ha colpito un seggio nella regione occupata di Zaporizhzhia: è scoppiato un incendio, senza causare morti.

In generale nella notte Kiev ha lanciato un vasto raid con droni in numerose località della Russia. Oltre ad una raffineria nella regione di Krasnodar, sono state prese di mira numerose infrastrutture. Le forze armate russe – secondo quanto riporta la Tass – hanno abbattuto velivoli nel quartiere Domodedovo e nel quartiere di Stupinsky di Mosca, nel distretto di Ramensky vicino alla capitale, nella regione di Rostov e in quella di Belgorod, dove sono state danneggiate le linee elettriche e del gas. In totale – secondo quanto riferisce il ministero della Difesa di Mosca – sono stati abbattuti 35 droni ucraini in otto regioni russe.