Dopo il passo indietro di Domenico Lacerenza, il centrosinistra riprova a trovare una convergenza su un nome da candidare alla presidenza della Regione Basilicata. In mattinata si è tenuto un tavolo in cui si è “definito il perimetro della coalizione”, con Pd, M5s, Avs e socialisti. Il nuovo candidato potrebbe essere Piero Marrese, presidente della provincia di Matera, sostenuto soprattutto dai dem lucani. Azione e Iv sono fuori e Carlo Calenda non risparmia ironie sulla “figuraccia” degli ultimi giorni e attacca: “Dobbiamo prendere atto che non esiste in questo momento nel centrosinistra una candidatura per la regione Basilicata a tre giorni dal deposito delle liste. In questa Regione ora non c’è un’alternativa all’offerta della destra, perché semplicemente la sinistra si è incartata e non risponde al telefono“. In senso letterale: “Da ieri pomeriggio, dal ritiro del candidato di 5 Stelle e del Pd, abbiamo cercato Elly Schlein, il Pd, per capire qual è il loro intendimento in Basilicata, com’è giusto fare, essendo noi forze di opposizione. Con grande sconcerto, non siamo riusciti a parlare con nessuno”

Cosa farà Calenda sembra chiaro, anche se la decisione ufficiale deve ancora essere annunciata da Marcello Pittella e Donato Pessolano, rispettivamente consigliere regionale e membro della segreteria nazionale di Azione e segretario regionale di Azione Basilicata. “Ho sempre espresso un giudizio positivo su Vito Bardi“, ovvero il presidente uscente di centrodestra, sostenuto anche da Italia viva. “Un moderato, un uomo delle istituzioni, una persona colta, un europeista, un liberale”, ha sostenuto il leader di Azione. “Per noi è sempre importante esperire ogni tentativo di mettere insieme le opposizioni razionali, ma al momento questo tentativo di contatto è fallito”.