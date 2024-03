Matteo Berrettini ritrova il sorriso e la seconda vittoria consecutiva al suo rientro sui campi da tennis, che vale la qualificazioni ai quarti di finale dell’Arizona Tennis Classic, super Challenger 175 che si sta disputando sui campi nel cemento del Phoenix Country Club. L’avversario era già di livello alto: il francese Arthur Cazaux , n.77 del ranking e 8 del seeding, che a 21 anni sta già guadagnando posizioni e a inizio anni è arrivato fino agli ottavi degli Australian Open. Il giovane talento transalpino infatti aveva vinto il primo set per 6-3 nella notte tra giovedì e venerdì. Poi però la partita è stata interrotta causa maltempo e nella notte appena trascorsa Berrettini ha ribaltato il risultato: un netto 6-1, poi la vittoria per 7-5 al termine di un combattuto terzo set.

Per una volta un po’ di fortuna non guasta, anche perché Berrettini ha ancora un bel credito da riscuotere. Oltre alla vittoria, però, il sorriso è dovuto alla prestazione e alle sensazioni positive respirate sui campi di Phoeniz, nonostante la ruggine e la cautela. D’altronde l’azzurro è rientrato nel circuito sei mesi e mezzo dopo l’infortunio alla caviglia destra rimediato allo Us Open. Ma è da due anni che l’ex numero 6 al mondo non riesce a dare continuità per via dei continui stop fisici.

“È stato un match incredibile, ci sono voluti due giorni”, il commento di Berrettini dopo la vittoria. Le sue parole confermano che il feeling è in crescita: “Sono molto felice di essere in campo e mi sto divertendo: dal secondo set ho ritrovato il mio gioco, quindi proviamone un’altra”. A Phoenix ha già vinto il torneo nel 2019: “Mi piace sempre venire qui, è un posto perfetto. Ho due vittorie, anche con un po’ di fortuna: è un buon modo per iniziare la mia stagione e non vedo l’ora di giocare di nuovo”.

Quando gioca Berrettini e dove vederlo in tv

Ora la lenta risalita passa da un’altra partita, ancora una volta contro un francese: è Terence Atmane, n.136 Atp. Berrettini torna in campo alle 19.30 ora italiana per giocarsi un posto in semifinale: il match è visibile in diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SuperTenniX.