“Il governo fa grandi prediche, ma si genuflette di fronte alle banche e alle industrie belliche, perché lì gli investimenti ci sono. Sui venti di guerra vorremmo sentire anche la voce del Presidente del Consiglio, perché qui abbiamo avuto un governo che ha continuato a litigare sul terzo mandato e a dividersi mentre noi vorremmo invece un governo che si concentrasse per prevenire ed evitare la terza guerra mondiale che ormai è alle porte”. Così il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte interpellato sugli ultimi sviluppi del conflitto russo-ucraino.

L’ex premier, intervenuto a Napoli per presentare una proposta di legge regionale sul reddito di cittadinanza parla di una strategia fallimentare che il governo non vuole ammettere. “Perché attenzione – dice Conte – c’è una strategia militare che si è rivelata completamente fallimentare e adesso sta portando ad una escalation che noi avevamo previsto e denunciato, perché era necessario investire in sforzi diplomatici nel cercare comunque un dialogo per quanto difficile e quindi un negoziato di pace, ma non si è investito in questa direzione con pervicacia. Non si vuole ammettere il fallimento che è sotto i nostri occhi e adesso addirittura c’è il rischio del terzo Conflitto mondiale”.