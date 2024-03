La tranquillità che dovrebbe caratterizzare la notte prima di una Classica Monumento come la Milano-Sanremo è stata infranta per il team Bahrain Victorious, che ha dovuto sventare un tentativo di furto che rischiava di lasciare Tadej Mohoric e il suo team senza le loro biciclette. Tutto è accaduto a Casarile, nell’albergo dove dormiva la squadra. È stato Sonny Colbrelli, al suo esordio nella Classica Monumento in veste non di corridore ma di dirigente in ammiraglia, a sventare il furto e mettere in fuga i ladri.

Colbrelli infatti ha visto i malviventi e li ha inseguiti fuori dall’albergo, sfruttando l’arrivo fortuito di un’auto. I ladri sono riusciti comunque a scappare, ma le biciclette della Bahrain Victorious sono state messe in salvo e hanno passato il resto della notte in camera d’albergo al fianco di Colbrelli e di Franco Pellizotti. La prontezza del “Cobra” ha permesso a Mohoric e compagnia di essere regolarmente al via della Milano-Sanremo senza patemi.