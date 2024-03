Il 22 maggio a Dublino, il 29 maggio ad Atene, il primo giugno a Londra. Sono i giorni in cui si decideranno le finali di Champions, Europa e Conference League. La strada è ancora lungo, ma il sorteggio di Nyon ha ormai definito il tabellone che porta alla coppa. Quella più importante, quella dalle grandi orecchie, non finirà certamente in Italia: niente “tre finali”, come un anno fa, anche se il ricordo è piuttosto amaro. Le speranze italiane – soprattutto in chiave ranking, che assicura un posto in più nella prossima Champions – sono affidate a Milan, Roma, Atalanta (in Europa League) e Fiorentina (in Conference League). Rossoneri e giallorossi subito contro nei quarti, ma va peggio ai bergamaschi che sfidano il Liverpool. La Viola invece può sognare un’altra finale, sperando in un epilogo diverso. Ecco gli incroci, il tabellone e il calendario delle tre competizione europee.

Champions League

Quarti di finale

Arsenal-Bayern Monaco, Atletico Madrid-Borussia Dortmund, Real Madrid-Manchester City e Paris Saint Germania-Barcellona.

Date: 9-10 aprile andata, 16-17 aprile ritorno.

Semifinali

Atletico-Borussia/Psg-Barca, Arsenal-Bayern/Real-City

Date: 30 aprile-1° maggio andata, 7-8 maggio ritorno.

Finale

1° giugno al Wembley Stadium di Londra



Europa League

Quarti di finale

Milan-Roma, Atalanta-Liverpool, Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia.

Date: 11 aprile andata, 18 aprile ritorno.

Semifinali

Liverpool-Atalanta/Benfica-Marsiglia, Milan-Roma/Bayer-West Ham

Date: 2 maggio andata, 9 maggio ritorno

Finale

22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino

Conference League

Quarti di finale

Fiorentina-Viktoria Plzen, Bruges-Paok, Olympiacos-Fenerbahçe e Aston Villa-Lille.

Date: 11 aprile andata, 18 aprile ritorno.

Semifinali

Fiorentina-Plzen/Bruges-Paok, Olympiacos-Fenerbahçe/Aston Villa-Lille

Date: 2 maggio andata, 9 maggio ritorno

Finale

29 maggio all’Agia Sophia Stadium di Atene