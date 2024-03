“Una moto ed uno scooter si sono affiancati a un’auto bloccata nel traffico – racconta Borrelli nel post – Dopo un primo tentativo di resistenza dell’automobilista, il passeggero dello scooter è sceso dal mezzo per recarsi verso l’auto della vittima e con la pistola ha infranto il vetro del finestrino. A quel punto il conducente dell’auto ha tentato di forzare il blocco dei rapinatori ma ha dovuto fare i conti con la paralisi del traffico”. In sostanza, quindi, l’autista della macchina hadalla banda, ma è rimastonel. La rapina, appunto, è stata registrata in diretta da un altro automobilista che si trovava anche lui in coda.

“Mi trovavo nei pressi dell’uscita Piscinola Scampia. Ho registrato con la dashcam. Ho anche annotato le targhe dei rapinatori”, ha raccontato l’uomo che si è rivolto al deputato di Avs. “Questi criminali diventano sempre più pericolosi e violenti e prima poi potrebbe scapparci il morto – ha dichiarato Borrelli – Abbiamo sporto denuncia fornendo alle forze dell’ordine i numeri di targa comunicateci dal testimone. Ci auguriamo che li prendano presto”.