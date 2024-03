“Di fronte a tragedie come quella di Gaza, che si aggiunge alla tragedia dell’Ucraina, l’Occidente non ha nulla di meglio da proporre che la distinzione e penso a Gaza, sulla terminologia, se sia in atto un massacro o un genocidio. Il grande dibattito che c’è stato nei nostri Paesi è questo. Se è corretto parlare di massacro di genocidio, io mi vergogno, mi vergogno da cittadino italiano, da essere umano“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella tradizionale diretta del venerdì.