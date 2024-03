Pablo Daniel Osvaldo sta attraversando un periodo difficilissimo della sua vita. L’ex calciatore argentino di Roma, Fiorentina, Boca Juniors ma anche della nazionale italiana che ora si sta dedicando alla sua carriera da cantante, ha condiviso un video su Instagram in cui si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui ha raccontato in lacrime, delle sue dipendenze e della sua salute mentale.

L’ex calciatore, nel video pubblicato, non nasconde la sofferenza: “Devo fare alcune confessioni sulla mia vita, su alcune decisioni. Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento perché sono abbastanza disperato e non me la sto passando bene per niente. Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione che mi ha portato ad alcune dipendenze, alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Quello che voglio raccontare e condividere con voi è che sto facendo un trattamento psichiatrico, prendendo medicine, ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione e praticamente vivo solo chiuso in casa, non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto, uscire dalla mia camera, mangiare. Sono caduto in dipendenze molto brutte che hanno solo peggiorato la mia depressione, mi fa soffrire non aver voglia di condividere le cose con la mia famiglia, i miei figli”.