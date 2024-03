“Viviamo in un mondo fatto di soprusi nei confronti dell’ambiente e degli animali. È un mondo cinico che deve finire. L’opinione pubblica sta cambiando ma poi si scontra con le leggi. Ora, per esempio, in discussione in Parlamento, c’è una proposta di legge sulla caccia che è vergognosa“. In una diretta contro la violenza sugli animali (qui l’integrale), il giornalista e conduttore Luca Sommi ha invitato a firmare la petizione, lanciata da il Fatto Quotidiano sulla piattaforma IoScelgo, che ha l’obiettivo di bloccare la legge spara-tutto della Lega – sostenuta dal centrodestra – che, di fatto, liberalizza la caccia. “È una legge che riduce le sanzioni, che permette di sparare sette giorni su sette, con calendari venatori più lunghi – ha aggiunto Sommi – e che allenta i controlli per chi utilizza i cosiddetti richiami vivi. Prima, il centrodestra ha persino tentato di mettere un fucile in mano ai 16enni. Io ai 16enni metterei in mano un libro di poesie”.

CACCIA, NO ALLA LEGGE SPARA-TUTTO DELLA LEGA: IL PARLAMENTO LA BLOCCHI – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO