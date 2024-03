Caos nell’Aula del Consiglio regionale della Lombardia durante la seduta di martedì 12 marzo. L’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, è intervenuto durante la discussione sulla mozione della Lega, poi approvata dalla maggioranza di centrodestra, per dare “sostegno alle forze dell’ordine e alla libertà di manifestare in modo civile”, e di “esprimere la massima solidarietà a chiunque voglia esprimere le proprie idee con la presentazione di un libro”.

"usati" dalla sinistra. "Così come Hamas mette avanti donne e bambini davanti agli spari degli israeliani dicendo che sono donne e bambini uccisi, lo stesso fate e avete sempre fatto voi", ha detto rivolgendosi ai banchi del centrosinistra e scatenando le proteste in Aula. La Russa non solo ha detto che gli studenti caricati dalla polizia a Pisa, sono "le avanguardie di quelli che arrivano come facevano i vostri nonni, con le spranghe in mano" , ma ha proseguito, dicendo di fatto che gli studenti sono.

Nella sua “arringa” a favore delle forze dell’ordine, il fratello di Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha anche sottolineato: “Non è che la violenza sulla polizia non esiste. Non è neanche vero che non esiste qualche eccesso nella reazione da parte dei poliziotti verso i manifestanti che però non sempre sono studenti medi, di 15-14 anni, sono studenti in qualche caso, in molti casi no o quand’anche fossero studenti minorenni, un cazzotto o una legnata in testa a un poliziotto da parte di un ragazzo di 15-16-17 anni fa tanto male esattamente come se gliela desse uno di 40 anni né più né meno”. Quindi ha proseguito: “Beati voi, evidentemente non avete fatto politica in tempi in cui queste erano spintarelle…ma i vostri padri o i vostri nonni non si sarebbero lamentati più di tanto per quattro spintoni che avevano ricevuto da parte della polizia che era stata comunque aggredita”.

“Vi siete accorti che il vento non è cambiato, mettetevi il cuore in pace – ha infine detto rivolto ai banchi del centrosinistra – abbiamo vinto le elezioni, in Italia governa la destra e la destra difenderà sempre la polizia”.