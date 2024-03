Hamas che diventa “Ammas“. Il capitano di vascello Andrea Quondamatteo si trasforma in “Andrea Quota Matteò“, mentre i miliziani dello Yemen Houthi sono prima “Uiti” poi “Utis“. È una sequenza di strafalcioni l’intervento del leghista Anastasio Carrà alla Camera durante la discussione sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali in Ucraina e nel Mar Rosso. Il discorso risale al 5 marzo, ma visto l’effetto involontariamente comico è diventato virale sui social nei giorni successivi. Ex carabiniere originario di Catania ed ex sindaco di Motta Sant’Anastasia, il leghista Anastasio Carrà è diventato noto nell’ottobre scorso durante il caso Apostolico. Carrà fu l’indiziato numero uno nella ricerca della “manina” che aveva procurato e passato a Matteo Salvini il filmato della giudice Apostolico a una manifestazione antirazzista del 2018