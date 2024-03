“I giornali parlano di triumvirato alla Lega? Li ho letti anch’io, posso dirvi solo questo. Ma ne leggo tante, soprattutto son sempre candidato a tutto, ma lo apprendo sempre dai giornali“. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di LetExpo Verona, a proposito di voci che lo vedrebbero alla guida della Lega assieme ai colleghi Fedriga e Fontana. “Vedo – ha aggiunto, parlando con i giornalisti – un sacco di dossier sulla mia scrivania; non sto qui a parlare di Lega, anche perché penso che ognuno deve occuparsi delle cose per le quali è stato incaricato. Penso che i militanti siano sempre il nostro punto di riferimento. Dopodiché in politica io ho visto sempre le montagne russe, le ho viste nel mio partito, come consenso le ho viste negli altri partiti. Direi che il monito per tutti coloro che si occupano di politica e che guardano i sondaggi è che i romani dicevano una cosa esatta, ‘natura non facit saltus’, e vale per tutti”, ha concluso. “Non ho mai parlato di congressi ad aprile – ha aggiunto Matteo Salvini – Noi abbiamo intenzione di vincere in Europa per cambiare l’Europa. In Veneto c’è stato un congresso – ha proseguito – ed è finita in maniera chiara. Si farà il congresso federale quando sarà opportuno, prima bisogna vincere le europee”, ha concluso.