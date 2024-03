È stato travolto dalla sua stessa auto, parcheggiata in pendenza forse senza aver messo il freno a mano. È quanto è successo a Torrimpietra, vicino Roma, intorno alle 22 di domenica 10 marzo. L’uomo, un pachistano di 45 anni, che stava effettuando delle consegne a domicilio è morto sul colpo.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente autonomo: quando è sceso per effettuare la consegna l’uomo è stato travolto dall’automobile ed è morto sul colpo. Sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri ma non c’è stato nulla da fare. L’identità della vittima non è nota, il 45enne lavorava per un locale della zona ed effettuava consegne a domicilio nei dintorni. I funerali saranno organizzati nei prossimi giorni.