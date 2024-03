È precipitato dal balcone di casa, un appartamento al terzo piano di una palazzina, compiendo un volo di 12 metri. Una tragedia sfiorata, dalla quale si è salvato riportando delle fratture alle gambe. È accaduto a Carvico, nella Bergamasca, e il protagonista è un bambino di 4 anni.

Era in casa con la madre, che ha dato l’allarme, quando ha scavalcato la ringhiera del balcone, volando in strada. Il piccolo non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere curato. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale per iniziare a ricostruire i motivi e la dinamica dell’incidente.