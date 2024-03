Le regionali in Abruzzo si sono chiuse con la vittoria del presidente uscente Marco Marsilio che in piena notte, quando ormai il divario tra i candidati era diventato insormontabile, ha dichiarato la propria vittoria, con toni trionfalistici, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “Ho chiuso il comizio di venerdì promettendo due cose. Uno è che questa sera l’unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie. La seconda che all’una, massimo le due andavamo tutti a dormire con dieci punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e a Mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito”.