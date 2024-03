Il segretario nella Nazioni Unite Antonio Guterres, intervenuto a Che tempo che fa (Nove), ha risposto alle domande di Fabio Fazio e, in merito alla crisi climatica, ha detto: “E’ davvero il problema più grande del nostro tempo” “Abbiamo bisogno di solidarietà internazionale seria per mettere insieme le risorse e le capacità di tutti, perché è un problema di vita o di morte per noi e per il Pianeta. Noi saremo in prima linea come Nazioni Unite in questa battaglia”