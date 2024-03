“Il risultato è chiaro: un abruzzese su quattro ha votato per la coalizione guidata da Marsilio, quasi un abruzzese su quattro ha votato per noi, due abruzzesi non hanno votato. Credo che questa sia stata la sconfitta più bruciante. Noi siamo riusciti a convincere gli abruzzesi che la Regione impatta sulle loro vite”. Luciano D’Amico si assume la responsabilità della sconfitta subita dal centrosinistra in Abruzzo e nel corso di una conferenza stampa aggiunge: “mi assumo la responsabilità di non essere riuscito a spiegare bene la bontà del nostro programma”. E parlando del voto in provincia De L’Aquila, dove il centrodestra ha surclassato la coalizione del ‘Campo Largo’ di ben 23 punti e che ha pesantemente inciso sul risultato finale, dice: “Il risultato in provincia de L’Aquila era atteso, ma non in queste dimensioni. Cercheremo di capire, non avevamo messo in conto di avere lì questo distacco”.