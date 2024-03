La visita di Viktor Orbán alla residenza di Donald Trump, a Mar-a-Lago, ha scatenato polemiche interne agli Stati Uniti e rischia di avere lo stesso effetto a Bruxelles. Perché mentre il presidente Joe Biden denunciava i legami tra il tycoon e il primo ministro “illiberale“, come l’ungherese ha definito se stesso, in vista delle elezioni europee di giugno il leader di Budapest rischia di diventare determinante per un’alleanza a destra nel nuovo Parlamento europeo.

Le sue parole, però, sembrano andare nella direzione dell’auto-sabotaggio: far digerire la sua presenza al tavolo delle prossime nomine ai partiti liberali e a quelli più moderati del Ppe sarà già impresa faticosa per la leadership dei Popolari, se poi il premier magiaro si lascia andare in elogi al candidato repubblicano alle prossime Presidenziali americane, il compito diventa ancora più arduo. Orbán ha infatti dichiarato che Trump è “un presidente di pace“: “Noi ungheresi abbiamo solo una cosa da fare ed è ammettere onestamente che il mondo sarebbe migliore e che sarebbe meglio per l’Ungheria se tornasse al potere il presidente Donald Trump”, ha affermato Orbán in un video che lo ritrae durante la visita in Florida. Nel messaggio diffuso via Facebook, Orbán ricorda Trump alla Casa Bianca e parla della situazione di allora in Medio Oriente e Ucraina, quando ancora non erano in corso conflitti, se non a bassa intensità. Secondo il leader di Fidesz, che ha diffuso una serie di scatti con il tycoon, Trump ha “offerto rispetto nel mondo e così ha creato le condizioni per la pace”.

La visita non è piaciuta affatto a Biden che ha colto l’occasione per sottolineare quali siano i riferimenti politici di colui che, con ogni probabilità, sarà di nuovo il suo avversario alle prossime elezioni di novembre: “Sapete con chi si incontra oggi a Mar-a-Lago? – ha detto riferendosi a Trump – Con l’ungherese Orbán che ha dichiarato apertamente di non ritenere che la democrazia funzioni e di cercare la dittatura. Io vedo un futuro in cui difenderemo la democrazia, anziché sminuirla”, ha detto in un comizio a Philadelphia.