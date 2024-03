“Fascista, Palestina libera”. Il giornalista e conduttore David Parenzo è stato contestato alla Sapienza di Roma da un gruppo di studenti, che gli hanno impedito di parlare – come ha denunciato lui stesso attraverso un video – all’evento “Ricambio generazionale pronto partenza via”. Parenzo viene accusato di utilizzare “la questione femminile strumentalizzandola per difendere e giustificare il genocidio in Palestina, come ha fatto con l’Afghanistan e con l’Iraq”. Alcuni disordini sono avvenuti fuori e dentro l’aula universitaria: “Siamo bloccati dentro un’aula e non possiamo uscire. Viva la democrazia” ha detto il giornalista mentre all’esterno continuavano i cori: “Fuori i fascisti dall’università”. L’intervento di alcuni poliziotti in borghese ha permesso di tranquillizzare gli animi e di far iniziare il dibattito. Solidarietà al giornalista è stata espressa dagli esponenti politici di tutti gli schieramenti.