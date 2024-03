“È da 30 anni che diciamo che la guerra non è mai una soluzione. Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza e lo abbiamo chiesto anche per l’Ucraina. Speriamo che la politica ascolti”. Così la presidente di Emergency, Rossella Miccio, prima dell’inizio del corteo per la pace organizzato da AssisiPaceGiusta. “Noi stiamo assistendo a quello che non abbiamo mai pensato e cioè l’attacco alla sacralità di alcuni posti come gli ospedali a Gaza. Non possiamo stare zitti – Penso spesso come Gino Strada vivrebbe questi conflitti oggi, sarebbe arrabbiatissimo”.