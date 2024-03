“Grazie Nunzia, che sei a Roma, e che qualcuno vorrebbe che non ti venissi mai a salutare”. Marco Marsilio, nel suo comizio conclusivo della campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo, torna sulla polemica che lo vede protagonista e che il Fatto Quotidiano ha raccontato. E dal palco il presidente della Regione uscente e ricandidato dal centrodestra, replica del agli articoli del nostro giornale. “Il Fatto Quotidiano mi rimprovera, udite udite, ‘ha fatto 185mila chilometri’. Voglio dare una notizia agli amici de Il Fatto. Io di chilometri ne ho fatti in questi cinque anni mezzo milione perché sono stato l’unico presidente di Regione che in cinquant’anni ha visitato uno per uno 305 comuni d’Abruzzo – e conclude – non devo essere imputato sulla grande stampa nazionale con questo malpancismo pezzente, secondo il quale io dovrei stare chiuso dentro gli uffici”.