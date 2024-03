“L’elmetto lo devono mettere gli abruzzesi”. Attraverso un video, Giuseppe Conte ha usato l’espressione di Giorgia Meloni (quando dal palco, in campagna elettorale, ha detto di essersi già messa l’elmetto in testa) per evidenziare i problemi che affliggono i cittadini abruzzesi. In un passaggio del filmato il leader del M5s ha attaccato il presidente uscente, Marco Marsilio, “che governa la regione da Roma, in smart working”.