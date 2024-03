Due casi avvenuti in meno di una settimana all’interno di due scuole primarie di Milano, dove alcuni alunni hanno segnalato la presenza di pezzi di plastica all’interno del pane della mensa. Milano Ristorazione, società milanese che gestisce il servizio, ha subito precisato che “a fronte del secondo ritrovamento di un corpo estraneo presso una scuola primaria, è stata sospesa in via precauzionale la somministrazione del prodotto ‘pane con farina biologica di grano tenero’ presso le utenze in cui non era ancora stato consumato”. Lo stop è partito da ieri, mentre i prodotti alternativi che sostituiranno il pane arriveranno nelle mense solo oggi. L’annuncio, con un comunicato pubblicato sul sito della municipalizzata, è arrivato ieri in tarda serata. E quindi da oggi sulle tavole delle mensa delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie i bambini troveranno solo dei grissini in confezioni monoporzione. Non è ancora stato individuato, invece, un prodotto idoneo per gli utenti dei nidi, per i quali Milano Ristorazione, scrive l’azienda dal proprio sito, è ancora alla ricerca di un’alternativa al pane.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Lega attraverso una nota, criticando l’amministrazione comunale: “Siamo sconcertati e preoccupati per gli errori gravi che Milano Ristorazione sta continuando a commettere, mettendo a rischio la salute dei nostri bambini”, si legge nel comunicato del capogruppo in Consiglio comunale, Alessandro Verri, e della consigliera in Municipio 4 Emanuela Bossi. “Anche oggi – continua la nota – abbiamo ricevuto segnalazioni del fatto che Milano Ristorazione abbia ritirato i panini e le focacce per la merenda a causa ancora di frammenti di plastica. Non è la prima volta che la società milanese commette questi gravi errori, ci aspettiamo delle misure forti da parte dell’amministrazione”, conclude. Immediata è stata la riposta da parte dell’azienda: “Dopo l’episodio odierno è stata nuovamente inoltrata segnalazione ad Ats e ai carabinieri del Nas per il necessario prosieguo delle attività di indagine. Ulteriori decisioni potranno essere assunte all’esito degli accertamenti effettuati dai carabinieri”.