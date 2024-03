La principale avversaria di Donald Trump alle primarie repubblicane negli Stati Uniti, Nikki Haley, si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. In un discorso dalla South Carolina, il suo Stato, l’ex ambasciatrice all’Onu ha spiegato: “Ho lanciato la mia campagna per la presidenza perché amo il mio Paese e una settimana fa mia madre, un’immigrata, ha votato per sua figlia. Ma ora è tempo di lasciare”. Ma l’ex governatrice non dichiara ancora il suo sostegno a Trump ma, citando Margaret Thatcher, avverte: “Si deve guadagnare i miei voti“. “L’unità non si raggiunge dicendo semplicemente ‘siamo uniti'” aveva avvertito Haley perché “resta un ampio gruppo di elettori repubblicani profondamente preoccupati da Trump”.

Il Super Tuesday, insomma, è andato come previsto, con Trump da un lato e Joe Biden sul fronte democratico che hanno incetta della quasi totalità dei delegati in palio, circa un terzo di quelli complessivi. Compresi i bottini più ricchi, quelli di California e Texas, i due stati più popolosi del Paese. Prima che fossero annunciati tutti i risultati, il tycoon ha pronunciato in diretta tv il suo victory speech a Mar-a-Lago, dove domenica ha incontrato anche Elon Musk ed altri finanziatori repubblicani.

Haley dice di non avere rimpianti e che non “cesserà di usare la mia voce”. “Il Congresso è pieno di seguaci e non di leader” attacca l’ex ambasciatrice ribadendo la sua linea sulla politica estera: “Stare al fianco dei nostri alleati in Ucraina, Israele e Taiwan è un imperativo morale. Se ci ritiriamo, ci saranno più guerre”. Il primo effetto del ritiro di Haley è che il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell ha dato il suo endorsement a Trump, con cui ha avuto rapporti burrascosi dopo l’assalto a Capitol Hill. “È assolutamente chiaro che l’ex presidente Trump si è guadagnato il sostegno necessario degli elettori repubblicani per essere il nostro candidato alla presidenza degli Stati Uniti”, ha affermato McConnell in una nota dopo il ritiro dalla corsa di Nikki Haley. “Non dovrebbe sorprendere che come candidato avrà il mio sostegno”, ha aggiunto.