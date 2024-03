“Al valico di Rafah abbiamo assistito a una situazione disumana, dentro al valico c’è la popolazione palestinese che sta morendo di fame e fuori c’è una fila chilometrica di camion pieni di aiuti umanitari a cui viene negato l’accesso da Israele”. È il racconto della deputata del Movimento 5 stelle, Stefania Ascari che insieme ai colleghi Carmela Auriemma e Dario Carotenuto ha raggiunto il valico per testimoniare quanto sta accadendo a Gaza. “Oltre queste barricate, a meno di un km, c’è il sud della Striscia di Gaza dove attualmente si è raccolta gran parte della popolazione palestinese in fuga dalle bombe. La situazione è estremamente tragica. La fame a Gaza è usata come arma di guerra e la popolazione è costretta a nutrirsi con scatolette di cibo per animali”, ha poi spiegato la deputata in una nota.

“La popolazione è stremata e comincia a morire anche di fame e di sete – ha aggiunto – Bisogna cessare il fuoco e aiutare la popolazione civile”.