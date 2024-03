Gressoney è isolata dal pomeriggio di domenica 3 marzo dopo che una valanga è scesa lungo la strada regionale 44 all’altezza del comune di Gaby, in provincia di Aosta. La massa di neve è giunta fino alla sede stradale e ha completamente ostruito l’imbocco della galleria. “Non ci sono persone coinvolte”, dice il sindaco di Gaby, Francesco Valerio. Sulla zona nevica in modo eccezionale. “La perturbazione continua e si sta intensificando. La situazione è sotto controllo, monitorata con la commissione locale valanghe. Stiamo valutando precauzionalmente se chiudere dei tratti della strada regionale”, spiega il sindaco di Gressoney-Saint-Jean, Mattia Alliod. Si tratta di neve molto pesante e bagnata. Le temperature intanto oscillano e questa variabile aumenta in modo significativo il rischio valanghe