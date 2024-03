Centinaia di persone in fila per visitare il cimitero di Borisovo, nella zona sud di Mosca, due giorni dopo la sepoltura del defunto leader dell’opposizione russa Alexei Navalny. Secondo una stima dell’AFP, la coda inizia a un isolato di distanza dal cancello del cimitero e si estende per oltre 400 metri. Centinaia i presenti in fila per rendere omaggio al dissidente con una preghiera o un fiore.