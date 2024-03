La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, che vive all’estero e oggi non era ai funerali, ha pubblicato un messaggio d’addio al marito su X con un video della loro vita insieme. “Grazie per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche degli ultimi tre anni di felicità. Per l’amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensato. Non so vivere senza di te, ma cercherò di renderti felice lassù per me e orgoglioso di me. Non so se riuscirò a sopportarlo oppure no, ma ci proverò. Ti amerò per sempre. Riposa in pace”.