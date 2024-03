Undici persone sono state ricoverate in ospedale e circa 130 sono state evacuate a causa di un vasto incendio scoppiato in un edificio residenziale nel quartiere residenziale di South Kensington a Londra.

I servizi di emergenza hanno ricevuto le chiamate per l’allarme in un palazzo di cinque piani poco dopo la mezzanotte tra giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo. I vigili del fuoco hanno fatto sapere di essere intervenuti con 15 mezzi per spegnere l’incendio che si era sviluppato principalmente al piano terra dell’edificio.

Ancora prima dell’arrivo dei soccorsi 15 persone erano riuscite a lasciare il palazzo, mentre altre cinque si erano messe in salvo raggiungendo i piani più alti della palazzina. “L’incendio si è propagato dal piano terra fino all’ultimo piano, le squadre hanno lavorato sodo per contenerlo ed evitare che si diffondesse anche ai palazzi adiacenti”, ha dichiarato il comandante della locale stazione dei vigili del fuoco, Steve Collins.