Hamas ha annunciato su Telegram la morte di 7 ostaggi israeliani “in seguito a un bombardamento sionista”, rendendo noti per ora i nomi di tre delle sette vittime: Haim Gershon Perri, Yoram Itach Metzger e Amiram Israel Cooper. Hamas ha aggiunto che farà sapere i nomi degli altri quattro “dopo aver avuto conferma delle loro identità”. La fazione islamica ha poi detto che “il numero dei prigionieri nemici che sono stati uccisi come risultato delle operazioni militari dell’esercito nemico nella Striscia può superare i settanta. Volevamo mantenerli in vita ma Netanyahu ha insistito nel volerli uccidere”