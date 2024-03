Ancora lui, sempre lui: Max Verstappen si prende la pole position del primo gran premio della stagione 2024 di Formula 1, sul circuito di Sakhir in Bahrain. L’olandese della Red Bull riparte davanti a tutti, grazie a un ultimo giro perfetto. Almeno al momento però, la sensazione non è quella di un dominio. Anzi, la Ferrari è vicina: Charles Leclerc si piazza in prima fila, con il fiato sul collo di Verstappen. E pure Carlos Sainz scatterà quarto, dietro alla Mercedes di George Russell ma davanti all’altra Red Bull guidata da Sergio Perez. Poi Fernando Alonso su Aston Martin, le due Mclaren, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg su Haas a completare una top 10 che sembra fotografare una situazione di maggiore equilibrio rispetto alla passata stagione.

Max Verstappen ha realizzato la pole position fermando il crono sull’1’29″179, precedendo la Ferrari di Leclerc di 228 millesimi. In seconda fila Russell (+0″306) e Sainz a +0″328. In Q2 invece Leclerc era stato il pilota più veloce in pista girando in 1’29″165, quindi con un tempo migliore rispetto a quello che è valso la pole al campione del mondo in carica. Fuori nel Q2 le Racing Bulls di Tsunoda e Ricciardo, che invece dopo i test sembravano poter lottare anche per la top ten. Il vero deluso di giornata però è Hamilton, solamente nono e molto distante dal suo compagno di scuderia in Mercedes.

La griglia di partenza completa