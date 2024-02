La Formula 1 riparte dal Bahrain per la stagione più lunga di sempre: 24 gare in calendario nel 2024, sempre in nome del business. I favori del pronostico sono ancora per la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, nonostante il caso del team principal Christian Horner accusato di molestie da una dipendente della scuderia. La Ferrari, in attesa del 2025 con Lewis Hamilton, vuole provare con Charles Leclerc e Carlos Sainz a dare quanto meno fastidio all’olandese, per evitare il ripetersi del dominio noioso della scorsa stagione. Quella che sta per iniziare è appunto l’ultima annata di Lewis Hamilton sulla Mercedes, che anche nel 2024 non pare poter essere all’altezza della Red Bull e semmai lotterà con la Ferrari per i posti di rincalzo. I primi verdetti reali però arriveranno proprio dal Bahrain e dal circuito di Sakhir.

Programma e orari

Per la prima volta nella storia della F1 il primo Gran Premio della stagione non di disputerà di domenica bensì di sabato, con le qualifiche in programma il venerdì. Lo stesso avverrà la settimana successiva per il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Una decisione presa per rispettare il mese del Ramadan, sacro ai musulmani, che inizia domenica 10 marzo. Siccome le regole della F1 stabiliscono che ci deve essere almeno una settimana tra una gara e l’altra, anche il Gp del Bahrain è stato anticipato al sabato. Il semaforo verde scatterà alle ore 16 italiane, quando sul circuito di Sakhir saranno le ore 18.

Dove vederlo in tv

Il Gp del Bahrain, come tutti gli appuntamenti della Formula 1 2024, viene trasmesso in diretta tv sulla piattaforma satellitari di Sky: i canali di riferimento sono sempre Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD, con la possibilità di visione anche su Sky Go. Tutto il pacchetto – prove libere, qualifiche e gran premio – viene trasmesso in diretta in streaming anche su NOW. Per vedere il Gp del Bahrain e la Formula 1 in chiaro, invece, il canale di riferimento è sempre Tv8, che però trasmette qualifiche e gara in differita. Ecco il programma tv del fine settimana:

Giovedì 29 febbraio

Prove libere 1: 12:30 – 13:30 (diretta Sky e Now)

Prove libere 2: 16:00 – 17:00 (diretta Sky e Now)

Venerdì 1 marzo

Prove libere 3: ore 13:30 – 14:30 (diretta Sky e Now)

Qualifiche: ore 17:00 (diretta Sky e Now)

Qualifiche: ore 22 (differita Tv8)

Sabato 2 marzo

Gara: ore 16:00 (diretta Sky e Now)

Gara: ore 21:30 (differita Tv8)