L’acqua “è salita come nel 2010, nemmeno tanto piano.” È il racconto di Luca Bonotto davanti al suo hotel in zona stadio a Vicenza, struttura che risulta allagata al piano terra. “Abbiamo mandato via tutti gli ospiti, abbiamo già chiamato gli ospiti in arrivo dicendogli di non venire. Ho portato via i clienti a spalla”, ha aggiunto.