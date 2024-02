Teneva in casa da un mese il cadavere della mamma, morta il 6 febbraio scorso a 93 anni, per continuare a incassare la sua pensione. Un 61enne residente a Milano è stato scoperto dopo che un residente nello stesso condominio ha allertato i Carabinieri, insospettito dal fortissimo odore proveniente dall’appartamento. Quando i sanitari del 118 e le forze dell’ordine hanno bussato alla porta, il figlio della defunta non ha avuto problemi a condurli nella camera da letto, dove giaceva il corpo della madre, ormai in avanzatissimo stato di decomposizione.

“Sul conto in banca ho solo quattro euro, non potevo organizzare un funerale in queste condizioni”, si è giustificato l’uomo con le forze dell’ordine, che lo hanno denunciato per occultamento di cadavere. L’ipotesi più probabile, in realtà, è che il 61enne abbia tentato di approfittare della situazione per percepire ancora un accredito della pensione: la famiglia, infatti, era in condizioni economiche delicate e lui non aveva un lavoro stabile da prima della pandemia.