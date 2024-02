“Abbiamo perso di 1500 voti in Sardegna, questo è un fatto rilevante. Ma c’è un altro fatto: 16 mesi fa in Sardegna il centrodestra aveva ottenuto il 40% dei consensi, mentre ieri come liste siamo arrivati al 48,8%. Invece il cosiddetto campo largo, si ferma più o meno al 42,6%. Il giudizio politico sulle coalizioni conferma un andamento positivo per le coalizioni. Quanto ai candidati governatori, evidentemente la candidata Todde è stata più attrattiva degli altri candidati”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza stampa “Relazione sull’attività dell’Agrifish e iniziative del Masaf per il mondo agricolo e della pesca” tenutasi presso il ministero.

“Non bisogna sottovalutare la capacità di scelta dei cittadini – ha aggiunto – I cittadini sardi hanno fatto una scelta precisa, ampliando nuovamente la fiducia verso il centrodestra, però non apprezzando sufficientemente il candidato presidente di Regione Paolo Truzzu, oppure apprezzando di più la candidata Todde”.

“La scelta di Paolo Truzzu è stata condivisa. Il risultato purtroppo a Cagliari è stato peggiore rispetto al passato una città che però ha sempre dato cattivi risultati al centrodestra – ha concluso – Questa scelta è stata meno apprezzata della sua competitor. Io vorrei dire che è stata brava la Todde, si è mostrata più attrattiva rispetto ai suoi sostenitori, ora festeggiatori”.