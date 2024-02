Lo scorso dicembre aveva denunciato un poliziotto per averla colpita “in mezzo alle gambe” durante uno sgombero a Bologna. Ora Ilaria, un’attivista del collettivo Cua, ha diffuso un videomessaggio per dire che la denuncia “è già stata archiviata. È evidente cosa sia successo, si tratta di censura, perché nessuno ha voluto ascoltare i testimoni oculari”. La donna ha aggiunto che secondo gli inquirenti “la notizia di reato appare infondata perché non emergono fatti di rilevanza penale”.