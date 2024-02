Dopo il caso del 12enne morto in Piemonte dopo essere stato dimesso da un ospedale, la cronaca registra un altro presunto caso di malasanità. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte del 14enne di Sarno (Salerno), spirato nella notte tra domenica e lunedì nell’ospedale di Nocera Inferiore. Il giovane, come riportano oggi il Corriere della Sera e alcuni media locali, era stato ricoverato a Nocera dopo essere stato già visitato e dimesso dall’ospedale di Sarno. Ai medici aveva parlato di una forte emicrania e conati di vomito. Erano stati la madre e il padre ad accompagnare il figlio in ospedale sembra per dolori addominali.

La famiglia ha presentato una denuncia ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che hanno provveduto a sequestrare le cartelle cliniche in entrambi gli ospedali. Sequestrata anche la salma che, nelle prossime ore, sarà sottoposta all’esame disposto dalla procura. “La morte di un ragazzo così giovane è un dolore unico ed indicibile e fa capire e comprendere i veri valori e le disgrazie autentiche – ha scritto sui social la sindaca facente funzioni di Sarno, Eutilia Viscardi – La mia vicinanza alla famiglia, non ci sono parole, solo lacrime e sofferenza. La nostra città piange per un angelo volato via troppo presto”.

